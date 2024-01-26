سيلحق بكلوب؟ تشافي يخرج برسالة حزينة عن مستقبله مع برشلونة!

يؤمن بأن الرحلة أوشكت على النهاية

خرج تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لإثارة المزيد من الجدل حول مستقبله مع النادي الكتالوني وإمكانية رحيله عن الفريق قريبًا.

برشلونة يعيش فترة سيئة للغاية بعد خسارته لكأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، وخروج الفريق من دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بيلباو، بالإضافة لاهتزاز النتائج في الدوري، مما جعل الأنباء تنتشر حول إمكانية رحيل تشافي.

المدرب الإسباني قال في المؤتمر الصحفي لمباراة فياريال:"لا أعرف ما إذا كان يتم ظلمي أم لا، نحن دائمًا نقدر الأشخاص عندما يرحلوا عنا، الآن هذا ما يحدث مع إرنستو فالفيردي ورونالد كومان وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، إنه شيء يجب التفكير فيه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أتمنى أن تفتقدوني أيضًا، أنا سعيد وأشعر بقيمة ما لدي الآن وليس لاحقًا، هناك بعض الأخطاء التاريخية التي حدثت لبرشلونة مثل ما حدث مع لويس إنريكي وبيب جوارديولا، لا أعرف هل هذا عادلًا بالنسبة للنادي أم لا".

وتابع:"وضع النادي صعب للغاية وأنا أتفهم ذلك، الصعوبة هنا مستمرة على مر التاريخ، ولكني أعتقد أنني أقوم بعمل جيد حتى الآن وفي يونيو سنقوم بإعادة تقييم الأمور".

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وأوضح:"نحن نتحدث عن مستقبلي وإمكانية رحيلي منذ شهر يوليو عندما خسرنا مباراة ودية أمام آرسنال، أنا هادئ وأتفهم الانتقادات، تسلمت المنصب لمدة عامين ونصف والآن أعتقد أن الوقت المتبقي لي أصبح أقل من المدة التي مضت، سيأتي الوقت الذي سأغادر فيه".

يذكر أن برشلونة يلعب أمام فياريال غدًا، السبت، وهو في المركز الثالث بالدوري بـ44 نقطة بفارق 8 نقاط عن جيرونا المتصدر.