سيلتك يكمل الثلاثية بالفوز على هارتز في نهائي كأس اسكتلندا

لقب جديد يضاف لخزينة سيلتك المليئة بالبطولات



نجح فريق سيلتك في حسم لقب كأس اسكتلندا لصالحه، عقب الفوز على نظيره هارتز بهدفين مقابل هدف.

سيلتك دخل المباراة طمحاً في تحقيق الثلاثية، عقب تمكنه من حسم لقب الدوري منذ بضعة أسابيع قليلة.

وتوج أيضاً بطلاً لكأس الدوري الاسكتلندي، ليصبح على بعد خطوة واحدة من إنجاز محلي جديد.

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البداية كانت لصالح هارتز عن طريق لاعبه ريان إدواردز في الدقيقة 53 من زمن اللقاء ليضع فريقه بالمقدمة.

الرد جاء سريعاً بهدف التعادل لأودسون إدوارد لاعب سيلتك من ركلة جزاء في الدقيقة 62.

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وفي الوقت الذي كانت تسير فيه الأمور نحو التعادل الإيجابي، عاد إدوارد وأضاف الهدف الثاني لسيلتك قبل النهاية بـ8 دقائق.

وبهذا اللقب يرفع سيلتك رصيده من البطولات بكأس اسكتلندا إلى الرقم 39، مقابل 33 لرينجرز أقرب منافسيه.