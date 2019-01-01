سيلتا فيجو.. سارق نقاط برشلونة في الدوري الإسباني

سجل مقلق لبرشلونة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

يحل نادي سيلتا فيجو ضيفًا على برشلونة مساء الغد، السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني على ملعب "كامب نو".

برشلونة يطمح إلى تحقيق الانتصار بعد الخسارة أمام ليفانتي والتعادل السلبي ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا وتقديم مستوى باهت من الفريق الكتالوني.

ويعد سيلتا من أكثر الفرق التي نجحت في خطف النقاط من برشلونة خلال السنوات الأخيرة في الدوري الإسباني، فلم يتمكن النادي الكتالوني من الانتصار في مباراتي الليجا ضد فيجو منذ موسم 2013-2014.

ففي موسم تاتا مارتينو، استطاع البلوجرانا تحقيق الفوز في الجولة 11 على ملعب "بلايدوس" بثلاثية نظيفة ثم جاء في الجولة 30 وانتصر بالنتيجة ذاتها في كامب نو.

ولكن مع قدوم لويس إنريكي، خسر البلوجرانا في كامب نو أمام سيلتا فيجو بهدف نظيف في الجولة التاسعة وهي الهزيمة الأولى للفريق على ملعبه منذ 1942 ولكنّه فاز في الجولة 29 على ملعب "بلايدوس" بهدف نظيف.

الموسم التالي شهد تلقي النادي الكتالوني هزيمة ثقيلة في بلايدوس بنتيجة 4-1 في الجولة الخامسة من الليجا ولكنّه استطاع في الجولة 24 على ملعبه الفوز بنتيجة 6-1 وخرج بالنقاط الثلاثة.

الموسم الأخير لإنريكي شهد نتيجة مماثلة بالخسارة في بلايدوس بالجولة السابعة بنتيجة 4-3 والفوز في كامب نو بالجولة 26 بخماسية نظيفة.

ومع قدوم إيرنستو فالفيردي، لم يحقق النادي الكتالوني سوى نقطتين فقط من مواجهتي سيلتا بالتعادل 2-2 في المباراتين بموسم 2017-2018 أما في الموسم الماضي فرغم الفوز في كامب نو بثنائية نظيفة لكن الفريق عاد وخسر خارج الديار بالنتيجة ذاتها، بيد أنّ الفريق لعب في بلايدوس وهو متوج رسميًا بالدوري الإسباني.

فهل يستمر سيلتا في خطف النقاط من برشلونة أم ينجح النادي الكتالوني في الفوز واستعادة الثقة وتأكيد مركزه في صدارة الليجا؟