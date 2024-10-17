"هناك لقب لن تفوزوا به أبدًا" .. سيلتا فيجو يستقبل ريال مدريد برسالة استفزازية

الملكي في مهمة صعبة بملعب بالايدوس

فاجأ نادي سيلتا فيجو، ضيفه المرتقب ريال مدريد، بلافتة ترحيبية "مثيرة للجدل"، قبل مباراة الفريقين المرتقبة يوم السبت المقبل على ملعب بالايدوس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2024-2025.

ورحب سيلتا فيجو بريال مدريد بطريقة مميزة من خلال عرض لافتة في ساحة مايور بمدريد، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وجاء في اللافتة: "مدريديستا، هناك لقب لن تفوزوا به أبدًا"، في إشارة إلى كأس إنترتوتو الذي حققه سيلتا فيجو في عام 2000.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كأس إنترتوتو هي مسابقة كرة قدم صيفية لأندية كرة القدم الأوروبية التي لم تتأهل للبطولات الكبرى المختلفة التي تقام سنوياً تحت رعاية "يويفا"؛ لكن الاتحاد الأوروبي قرر عام 2008 دمجها مع بطولة كأس الاتحاد الأوروبي وكأس الكؤوس الأوروبية، لتصبح بطولة واحدة تحت مسمى الدوري الأوروبي.

وستكون مهمة ريال مدريد صعبة عندما يحل ضيفًا على سيلتا فيجو، حيث يسعى الملكي للتقدم في الدوري الإسباني، خصوصًا بعد عودة عدد من لاعبيه المصابين مثل إيدير ميليتاو، كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد مركز الوصيف في الليجا برصيد 21 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر، فيما يأتي سيلتا فيجو تاسعًا برصيد 13 نقطة، والذي يمتلك قوة كبيرة على ملعبه وبين جماهيره.