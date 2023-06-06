"سيكون خليفة الدعيع" .. نجم سلة يعرض نفسه على السعودية لمزاملة ميسي وبنزيما

الحراك السعودي يغري نجوم كرة السلة كذلك!

يبدو أن أحدهم شعر ببعض الغيرة من محاولات السعودية لاستقطاب نجوم العالم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وقرر عرض نفسه على المملكة، بطريقة ساخرة بعض الشيء.

حراك كبير يشهده الدوري السعودي خلال الفترة الحالية، بل بدأ منذ الميركاتو الشتوي الماضي بتعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وستتواصل خلال الصيف الجاري وسط محاولات لضم ليونيل ميسي، كريم بنزيما، أنخيل دي ماريا، سيرجيو راموس وغيرهم من النجوم.

وأمام التقارير التي تتحدث عن هؤلاء النجوم، لم يقف نجم كرة السلة اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو متفرجًا وقرر عرض نفسه على السعودية، إن أرادوا البحث عن حارس مرمى.

اليوناني كتب مازحًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كنت أجلس للتو على أريكتي، متصفحًا للأخبار. ميسي ورونالدو وبنزيما، إذا كنتم تبحثون عن حارس مرمى للموسم المقبل، عليك إخباري".

الجمهور السعودي تفاعل مع يانيس بشكل كبير في التعليقات أسفل تغريدته، ورحب به، وتوقع له البعض أن يكون خليفة الأسطورة محمد الدعيع.