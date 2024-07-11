"سيقطعون البث بسبب كلماتي" .. نجم أوروجواي يهاجم منظمي كوبا أميركا بعد فضيحة لقاء كولومبيا

أحداث مثيرة في نصف نهائي الكوبا

فتح خوسيه ماريا خيمينيز قائد منتخب أوروجواي النار على منظمي كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية عقب الأحداث الكارثية التي شهدها لقاء نصف النهائي بين منتخب بلاده وكولومبيا فجر اليوم الخميس.

المباراة انتهت بفوز كولومبيا بهدف دون رد سجله جيفرسون ليرما، لتصعد إلى نهائي الكوبا لمواجهة الأرجنتين، وبعد إطلاق صافرة النهاية عمت الفوضى في كل مكان، حيث اتجه لاعبو أوروجواي إلى المدرجات واشتبكوا مع جماهير المنتخب الفائز وتبادلوا الضربات والشتائم معهم حتى تدخلت الشرطة وسيطرت على الأمر.

مدافع أتلتيكو مدريد تحدث عقب اللقاء مفسرًا اقتحام زملائه للمدرجات برغبتهم الدفاع عن مشجعيهم وعائلاتهم وأطفالهم بعد تعرضهم للضرب من الجماهير الكولومبية وسط غياب رجال الشرطة والمنظمين، واصفًا ما حدث بالكارثة ومؤكدًا غير مبالاته بقطع البث عنه خلال المقابلة الصحفية.

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وأضاف لقناة "أوبتوس سبورت" "فريقنا ينمو ويتطور خطوة بخطوة، لكن انظر سأتحدث في أمر آخر سريعًا لأني أعلم أنهم سيقطعون البث قريبًا. عليكم الحذر في المرات القادمة لأن هناك عائلات في المدرجات، ما حدث كان كارثة".

أضاف "أعلم أنهم لن يدعونا نتحدث عن الأمر لكني سأتحدث عنه لأني أعلم أنني قادر على هذا، حتى لو قاموا بقطع البث بسبب كلماتي. تلك كارثة، هناك عائلات في المدرجات، عائلاتنا هناك كانت في خطر شديد، بل حتى هناك أطفال مواليد بين المشجعين، لقد اضطررنا إلى اقتحام المدرجات للدفاع عنهم بعدما تعرضوا للضرب من بعض الجماهير الكولومبية التي تناولت الخمور".

أتم "لم يكن هناك أي رجل شرطة في النصف ساعة الأولى من الأحداث، ولذا اضطررنا للتدخل لحماية عائلاتنا ومشجعينا من بعض الجماهير التي تصرفت مثل الأطفال دون أي احترام، ما حدث كان كارثة ويجب على المنظمين الانتباه لتلك الأمور في المرات القادمة لأنه شيء تكرر في جميع المباريات".