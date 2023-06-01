سيقبل عرض باريس سان جيرمان؟ جوزيه مورينيو: سئمت القتال وحدي!

ألقى جوزيه مورينيو تلميحًا غامضًا بشأن مستقبله مع روما بعد خسارة الدوري الأوروبي أمام إشبيلية..

أثار البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي الشكوك بشأن مستقبله مع "الذئاب" بعد خسارة نهائي الدوري الأوروبي 2022-23 أمام إشبيلية الإسباني مساء الأربعاء.

مورينيو خسر أول نهائي أوروبي في مسيرته أمام النادي الأندلسي، حيث خسر روما بنتيجة 4-1 في ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية، بودابست.

في أعقاب الهزيمة، ألمح مورينيو إلى أنه "يستحق المزيد" وسيبلغ روما إذا بدأ محادثات مع فريق آخر وسط ارتباطه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، على الرغم من أنه يدعي أنه يرغب في البقاء.

ونقلت شبكة "سكاي إيطاليا" تصريحات أدلى بها مورينيو بعد الخسارة عبر شبكة "سي بي إس" الرياضية، حيث قال: "أريد البقاء في روما، لكن لاعبي فريقي يستحقون المزيد وأنا أيضًا أستحق المزيد، لقد سئمت قليلًا من أن أكون مدربًا، ورجل اتصالات، ووجه النادي الذي يقول إننا تعرضنا للسرقة بعد كل مباراة، لقد سئمت من القتال وحدي على كل الجبهات، العام المقبل لن نلعب دوري أبطال أوروبا وهذا شيء جيد لأننا لسنا مستعدين له".

وتابع: "سأذهب في عطلة يوم الإثنين، وسنتحدث، أخبرت المالكين أنني سأخبرهم أولًا إذا كنت سأفتح محادثات مع نادٍ آخر".

واختتم مورينيو: "أخبرت النادي عندما اتصلت بي البرتغال في ديسمبر للعمل مع المنتخب الوطني، ولكن حتى الآن، لم تتصل بي أي أندية أخرى".

ويعد مورينيو أفضل خيار بالنسبة لنادي باريس سان جيرمان ليحل محل كريستوف جالتييه المدرب الحالي، وكانت التقارير السابقة قد زعمت أنه سينهي مسيرته مع روما إذا فاز بنهائي الدوري الأوروبي.

ويبقى أن نرى ما هي خطة مورينيو بعد الهزيمة أمام إشبيلية، لكن يقال إنه مهتم بتولي مهمة باريس سان جيرمان إذا عرضت عليه.