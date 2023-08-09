سيقبلها باريس سان جيرمان؟ ريال مدريد يحدد قيمة كيليان مبابي!

ريال مدريد حدد بالفعل العرض الأولى الذي سيقدمه إلى باريس سان جيرمان للتعاقد مع كيليان مبابي..

تتسارع الأمور بشكل ملحوظ فيما يخص مستقبل كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، وسط رغبة من إدارة النادي في حل الأمور في أسرع وقت ممكن، إما بتجديد عقده أو رحيله خلال الصيف الحالي.

ولم يتغير موقف كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان منذ إعلانه في يونيو الماضي نيته عدم تجديد عقده في "حديقة الأمراء"، ورغبته في استكمال عقده مع النادي حتى يونيو 2024.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام بشأن ما يمكن أن يدفعه ريال مدريد للتعاقد مع مبابي غير دقيقة على الإطلاق، وأن النادي الملكي لن يرتكب أي حماقة اقتصادية يمكن أن تعرض استقرار النادي للخطر لإتمام العملية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب التقرير، فإن ريال مدريد يرى أن باريس سان جيرمان ومبابي يجب أن يخفضا مطالبهما الاقتصادية بشكل جذري، وأن النادي الملكي لا يريد إنفاق أكثر من 130 مليون يورو للتعاقد مع قائد منتخب فرنسا.

تلك القيمة قد لا تناسب باريس سان جيرمان، الذي يرى أن قيمة نجمه الأولى أعلى بكثير من ذلك، وقد يحاول الضغط على ريال مدريد من أجل الحصول على مبلغ أكبر.

ريال مدريد لم يقم حتى الآن بأي تحرك رسمي نحو مبابي، ولم يحاول الاقتراب من أجل التفاوض مع باريس سان جيرمان، حيث يرى النادي الملكي أن ما يحدث في "حديقة الأمراء" شأن داخلي، ولن يتحرك إلا إذا طلب مبابي الرحيل بشكل علني.