سيقاضيهم بمبالغ خرافية .. ميندي يرفع قضية على مانشستر سيتي!

النجم الفرنسي اتهم بالاعتداء الجنسي وقتها!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم بنيامين ميندي لاعب مانشستر سيتي السابق قد قرر مقاضاة بطل الدوري الإنجليزي بسبب تصرفهم معه في سبتمبر 2021.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن ميندي سيرفع قضية ضد مانشستر سيتي بسبب توقفهم عن دفع راتبه في تلك الفترة.

وتعرضت مسيرة ميندي لمخاطرة كبيرة عندما تم اتهامه بالاعتداء الجنسي والاغتصاب ووقتها توقف سيتي عن دفع راتبه البالغ 100 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

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اللاعب حصل على براءة من كافة التهم سابقًا هذا العام، ويخطط لمقاضاة سيتي والحصول على مبالغ مالية تتجاوز الملايين.

جدير بالذكر أن ميندي كان قد انتقل إلى مانشستر سيتي في 2017 وأصبح أغلى مدافع في الدوري الإنجليزي وقتها مقابل 52 مليون جنيه استرليني.