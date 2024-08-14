"سيفوزون بالدوري بالتأكيد" .. روي كين يسخر من سرقة أرتيتا لنجوم آرسنال

شاهد كيف سخر كين من أرتيتا ونجوم آرسنال

سخر روي كين أسطورة مانشستر يونايتد، من مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، بعد قيام الأخير بالاتفاق مع لصوص بسرقة هواتف اللاعبين ومفاتيحهم الشخصية.

وكان أرتيتا قد اتفق مع مجموعة لصوص على سرقة الهواتف وأغراض لاعبي آرسنال، خلال حفل عشاء للاعبين، حيث طلب منهم إفراغ جيوبهم ووجد العديد منهم فقدان أشياء ثمينة من متعلقاتهم، لتعليمهم بأن يكونوا دائمًا في حالة يقظة دائمًا.

وخلال حديث جاري نيفيل مع جيمي كاراجر، حيث قال الأول: الأمل ليس فيديو في الأساس، بل أنك تضع لصوصًا في المطعم لسرقة هواتفهم أم مفاتيحهم وفي نهاية الليل يطلبون منك التحقق من جيوبك ولم يكن بحوزة بعضهم هواتف أو مفاتيح".

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وأضاف نيفيل: "كان الهدف الأساسي هو البقاء متيقظًا دائمًا، كانت هذه هي الرسالة التي كان يرسلها لهم أرتيتا".

ورد روي كين ساخرًا من تصرف أرتيتا قائلًا: "سيفوزون بالدوري بالتأكيد هذا العام"، لينفجر كل المتواجدين في الحديث بالضحك.