سيغيب عن ودية القادسية .. الاتحاد يتخلص أخيرًا من جوتا!

جوتا أصبح خارج الاتحاد

تخلص أخيرًا نادي الاتحاد من أحد نجومه الذي كان يبحث عن بيعه أو إعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم المقبل.

وكشف الإعلامي محمد البكيري عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن رحيل النجم البرتغالي جوتا عن الاتحاد، بعد محاولات عديدة خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبها أكدت صحيفة "الرياضية" على أن جوتا سيغيب عن ودية الاتحاد ضد القادسية، التي ستقام مساء اليوم الجمعة في جدة، استعدادًا لانطلاق منافسات دوري روشن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن جوتا لم يُشارك في التدريبات الجماعية لنادي الاتحاد خلال آخر 3 أيام، بعد العودة من المعسكر الخارجي، حيث يكتفي بتأدية تدريباته في صالة الألعاب الرياضية.

وكان نادي الفتح يُحاول خلال الفترة الماضية الحصول على خدمات جوتا من الاتحاد على سبيل الإعارة لمدة موسم، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، وفقًا لما أكدته بعض التقارير.