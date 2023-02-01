سيغيب عن مواجهة بايرن ميونخ؟ مبابي يخرج مصابًا من مباراة مونبلييه بعد 21 دقيقة!

مبابي تعرض لإصابة في أسوأ وقت ممكن بالنسبة لباريس سان جيرمان.

اضطر كيليان مبابي إلى الخروج من مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبلييه، والتي تقام على ملعب "دي لا موسون" لحساب الجولة 21 من الدوري الفرنسي.

مبابي شارك أساسيًا في المباراة، لكنه خرج بعد مرور 21 دقيقة فقط، بعدما اشتكى من تعرضه لإصابة، ليدخل المهاجم الشاب هوجو إيكيتيكي بدلًا منه.

الدقائق التي لعبها مبابي شهدت إضاعته لركلة جزاء جاءت في الدقيقة العاشرة، تصدى لها بنجامين ليكومت حارس مونبلييه ببراعة لترتطم في القائم ثم تعود الكرة إلى مبابي الذي وضع الكرة فوق المرمى الخالي بغرابة.

إصابة مبابي جاءت في أسوأ وقت ممكن بالنسبة إلى باريس سان جيرمان، بحدوثها قبل أسبوعين فقط من مواجهة بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وبالتأكيد ستحمل الساعات القليلة القادمة تحديثات حول إصابة مبابي وطبيعتها، وعما إذا كانت ستجعله يغيب لفترة طويلة عن الملاعب، أم أن التغيير كان مجرد إجراء احترازي لتفادي المزيد من الضرر.