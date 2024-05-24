سيعيد سحر جوارديولا.. نجم ألمانيا يشيد بقرب برشلونة من فليك!

هل يعيد فليك أمجاد برشلونة؟...

يعتقد لوثار ماتيوس، نجم المنتخب الألماني الأسبق، أن هانز فليك، المرشح لتولي تدريب برشلونة، خلفًا لتشافي هيرنانديز، الذي سيرحل بنهاية الموسم، سيعيد أمجاد الفريق الكتالوني مرة أخرى.

وكانت إدارة برشلونة، قد أعلنت صباح اليوم الجمعة بشكل رسمي إقالة تشافي، المدير الفني للفريق بعد نهاية الموسم الحالي، ووجهت له الشكر على فترته في النادي كلاعب ومدرب.

وبحسب التقارير الصحفية فإن مدرب بايرن ميونخ السابق، هانز فليك، يقترب بشدة من تدريب برشلونة في الموسم القادم، وبالفعل أتم اتفاقه مع مجلس الإدارة، ويتبقى الإعلان الرسمي.

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وقال ماتيوس في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية: "أنا سعيد من أجل فليك، لقد كان على اتصال مع برشلونة لفترة طويلة، ولقد كان صبورًا، الآن يمكنه الذهاب إلى نادي على مستوى عالمي".

وتابع: "يتمتع برشلونة، بلاعبين موهوبين للغاية، وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب، يجد الفريق دائمًا حلًا لإجراء الصفقات، مع المواهب الموجودة بالفعل في الفريق، فليك يمكنه أن يعيد أمجاد وسحر جوارديولا مع برشلونة، مرة أخرى".