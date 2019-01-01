سيطرة سعودية قطرية على الفريق الأفضل في خليجي 24

شملت قائمة المنتخب الخليجي على لاعبين 2 من كل من منتخبات العراق الإمارات

كشفت اللجنة الفنية للاستفتاء الخليجي لاختيار “أفصل منتخب خليجي” خلال دورة كأس الخليج ٢٤ بالدوحة عن التشكيلة الأولية للمنتخب الخليجي بعد نهاية الدور الأول وقبل انطلاق الدور قبل النهائي والتي ضمت “٣ لاعبين” من كل من المنتخب القطري والمنتخب السعودي” في حراسة المرمى وخطي الدفاع والوسط.

وكذلك شملت قائمة المنتخب الخليجي على لاعبين 2 من كل من منتخبات العراق الإمارات فيما ضمت القائمة على لاعب واحد من منتخب عمان وخلت قائمة المنتخب الخليجي من أي لاعب من منتخبات الكويت والبحرين واليمن.

ففي حراسة المرمى تم اختيار فواز القرني من منتخب (السعودية)

وفي خط الدفاع تم اختيار عبدالكريم حسن (قطر) ومحمد المسلمي(عمان) ومحمد خبراني(السعودية) وعلاء مهاوي(العراق).

وفي خط الوسط تم اختيار ابراهيم بايش(العراق) وعبدالله عطيف(السعودية)وأكرم عفيف(قطر) وبندر الحبابي(الإمارات).

وفي خط الهجوم تم اختيار المعز علي (قطر)وعلي مبخوت(الامارات).

وسيتم الاعلان عن التشكيلة النهائية للمنتخب الخليجي “الذهبي” وأخرى تشكيلة المنتخب “ الفضي” في ختام البطولة الخليجية يوم الأحد القادم.

رئيس لجنة الحكام بخليجي 24 يُشيد بدور تقنية الفيديو

وقال محمد العاصمي رئيس اللجنة الفنية للاستفتاء بأن هناك قائمة ذهبية للمنتخب الخليجي وأخرى فضية سيتم الإعلان عنهما بشكلها النهائي خلال الايام القادمة .