Mohamed Salah Liverpool 2023-24Getty
أحمد مجدي

"سيصبح ملكًا!" أسطورة ليفربول يكشف موعد رحيل محمد صلاح إلى السعودية

انتقالاتدوري روشن السعوديMohamed SalahLiverpoolالدوري الإنجليزي الممتازAl Ittihad

النجم المصري لا يتوقف عن إثارة الجدل حول وجهته المقبلة..

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يرى أسطورة ليفربول مارك لاورنسون أن نجم الريدز محمد صلاح سوف يغادر الصيف المقبل إلى الدوري السعودي "كي يصبح ملكًا" على حد تعبيره.

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وقال لاورنسون في تصريحات لـ"بادي باور": "بنسبة 100٪ سوف يغادر محمد صلاح ليفروبل هذا الصيف، أيًا ما كان سيحدث بنهاية الموسم".

وأردف: "أعتقد أن هذا كان اتفاقًا من الصيف الماضي، سوف يذهب ليلعب في مكان مثل المملكة العربية السعودية ويحصل ليفربول على قيمة خيالية وربما يأخذ لاعبين آخرين بديلين له".

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وأكد: "صلاح سيكون ملكًا في السعودية، لقد كان بإمكانه الرحيل الصيف الماضي، كان بإمكانه الذهاب إلى مكتب يورجن كلوب وأن يقول بقوة إنني أريد الرحيل، لكنه لم يفعل ذلك".

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وختم أن "اللاعبين الذين استبدلوا صلاح خلال فترة غيابه مؤخرًا سوف يحاربون على هذا المكان وهذا أمر رائع".

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