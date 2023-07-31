سيشن حربًا على باريس سان جيرمان .. محاولة برشلونة الأخيرة لمنع رحيل عثمان ديمبيلي

الصراع بين باريس سان جيرمان وبرشلونة على ديمبيلي يدخل مراحل حاسمة..

يبدو أننا أمام فصل جديد من العداء بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، مع تحركات الفريق الباريسي في الأيام الأخيرة لمحاولة خطف عثمان ديمبيلي جناح "البلوجرانا".

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة على استعداد للدخول في حرب مع باريس سان جيرمان، إذا انتهى الأمر بالنادي الفرنسي إلى دفع الشرط الجزائي في عقد عثمان ديمبيلي مع النادي الكتالوني، والذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو حتى 1 أغسطس، ويتضاعف بعد ذلك التاريخ.

باريس سان جيرمان أرسل بالفعل رسالة إلى برشلونة يوم السبت يطالب فيها بالحصول على الإذن للتفاوض مع ديمبيلي، وهو الأمر الذي رفضه "البلوجرانا" بشكل قاطع، وأعلن أن جناحه غير قابل للبيع.

ومع جدية نوايا باريس سان جيرمان في الحصول على ديمبيلي، قرر جوان لابورتا رئيس برشلونة، وماتيو أليماني مدير كرة القدم عقد اجتماع مع الفرنسي يوم السبت على وجه السرعة، للتأكيد على أنه لاعب أساسي في مشروع النادي.

ومع مضاعفة باريس سان جيرمان للعرض الأولي الذي قدموه للاعب، فإن برشلونة يعرف أن ديمبيلي فقط هو الذي يمكن أن يوقف عملية رحيله.

برشلونة من جانبه، وإذا ما قام باريس سان جيرمان بدفع الشرط الجزائي في عقد ديمبيلي، فإن "البلوجرانا" قرر دخول حرب حقيقية مع النادي الباريسي، وسيطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بالتحقيق فيما إذا كان النادي الفرنسي يلتزم بقوانين اللعب المالي النظيف أم لا، والتحقيق في طريقة حصول النادي على موارده المالية.