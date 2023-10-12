"سيشعل النار في أي لحظة" .. خلاف في إدارة الاتحاد بشأن حمد الله!

هل يرحل حمد الله عن الاتحاد قريبًا؟

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يبدو أن مسألة استمرار النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مع نادي الاتحاد، أصبحت محل شك حاليًا، في ظل ما يتردد خلال الفترة الأخيرة بشأن مستقبله مع النمور.

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ويعتمد الجهاز الفني للاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو، على الثنائي حمد الله والفرنسي كريم بنزيما في هجوم الفريق بجميع المباريات الرسمية.

وقال الإعلامي عبد العزيز الغيامة عبر برنامج "برة 18": "حمد الله سيرحل ليس لأنه يمتلك عرضًا، وإذا يمتلك عروضًا أخرى فهذا أمر طبيعي لأنه يمتلك إمكانيات كبيرة، وانضمامه لأي فريق محلي أو خارجي مكسب له".

وأوضح: "أفسر الأخبار المتداولة التي تأتي بين فترة والأخرى، هو خلاف بين أطراف في الإدارة لا ترغب في وجود حمد الله، وهناك بعض الأشخاص في الإدارة لديهم وجهة نظر بأن بقاء حمد الله قد يشعل النار في أي لحظة".

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واختتم الغيامة تصريحاته قائلًا: "حمد الله يستطيع الرد في كل مباراة، ولكن هل سيرى أن هذا الوضع طبيعي بأنه سيستمر وهناك أشخاص بالإدارة يُريدون رحيله؟".

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