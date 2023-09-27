سيشارك ولكن .. إنتر ميامي يتلقى أنباءً سارة تخص ليونيل ميسي قبل نهائي الكأس!

إنتر ميامي سيكون على موعد مع التاريخ فجر الخميس في نهائي كأس الولايات المتحدة..

يبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر التحامل على نفسه لمساعدة فريقه إنتر ميامي في مواجهته المرتقبة فجر الخميس أمام هيوستن دينامو، في المباراة النهائية لبطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة 2023.

إنتر ميامي يدخل المباراة بحثًا عن تحقيق اللقب الثاني في تاريخه، بعد فوزه في وقت سابق من العام الجاري ببطولة كأس الدوريات الأمريكية 2023.

ميسي يعاني من إصابة عضلية أبعدته عن المباريات السابقة لفريقه، لكن يبدو أن النجم الأرجنتيني قرر العودة في الوقت المناسب لمساعدة إنتر ميامي.

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وحسب قناة "TyC Sports" الأرجنتينية، فإن ميسي سيكون متواجدًا على مقاعد البدلاء أمام هيوستن دينامو، ولن يكون في التشكيل الأساسي للمباراة.

لكن في الوقت نفسه، فقد كشف التقرير أن ميسي سيشارك بشكل مؤكد في الشوط الثاني من اللقاء، من أجل مساعدة إنتر ميامي.