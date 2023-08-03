" سيرك" .. مدرب أورلاندو يسخر من معاملة الحكام لميسي!

خصم ميسي يعبر عن غضبه بسبب تعامل الحكام معه

على الرغم من تألق ليونيل ميسي وقيادته لفريقه إنتر ميامي الأمريكي لتحقيق الفوز على فريق أورلاندو سيتي في كأس الدوريات، إلا أن مدرب الفريق المنافس هاجم حكام المباراة بسبب مجاملة النجم الأرجنتيني.

ميسي قاد إنتر ميامي لتحقيق الفوز على أورلاندو سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بكأس الدوريات، ليتأهل إلى دور الـ16 لمواجهة فريق دالاس.

وقال الكولومبي أوسكار باريجا مدرب أورلاندو خلال تصريحات صحفية: "الليلة كانت عبارة عن سيرك، ولم يتم منح ميسي الكارت الأصفر الثاني والطرد، ولا يهمني إذ كان ميسي أم لا!".

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وأضاف: "ركلة الجزاء وغيرها كانت الأمور سخيفة، وكنا محبطين للغاية وحاولنا استعادة تركيزنا، ولكن هناك بعض الأمور كان يجب ألا تحدث".

ويقدم ميسي مستويات رائعة رفقة فريق إنتر ميامي الأمريكي، حيث تمكن من تسجيل 5 أهداف خلال أول 3 مباريات فقط مع الفريق.