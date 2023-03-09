سيرخيو راموس ينفي توجيه السباب لباريس سان جيرمان!

بايرن ميونخ يتسبب في مشاكل داخل القلعة الباريسية

أظهرت الكاميرات لقطات لقائد دفاع باريس سان جيرمان سيرخيو راموس وهو مستاء للغاية في أعقاب الخسارة من بايرن ميونخ 2-0 ومغادرة دوري أبطال أوروبا.

العديد من التقارير فسرت هذا التأفف على أنه سباب لباريس سان جيرمان تناول لفظًًا خارجًا للغاية.

ولكن راموس عاد لينفي ذلك عبر "تويتر" قائلًا: "أنا لا أتطرق عادة إلى مواضيع من هذا النوع، لكن ليس علي قبول شيء لم يحدث، لا يمكنني أن أقول في أي وقت من الأوقات كلمة باريس مع أي عبارة سيئة، لقد قمت بعمل صوت خيبة أمل بفمي في سياق تعبيري فقط".

وأردف: "اعتدنا فعل ذلك في كرة القدم، دعونا لا نخترع شيئًا من العدم ولا نبحث عن شيء".