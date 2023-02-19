سيرخيو راموس: ليونيل ميسي لم يعد يفاجئني وسعيد لأنه أصبح في فريقي

راموس يكشف عن أن ما يقدمه ميسي لم يعد مفاجئًا بالنسبة له.

بعد عدة سنوات من المواجهات المحتدمة بين الإسباني سيرخيو راموس والأرجنتيني ليونيل ميسي مع ريال مدريد وبرشلونة، تحاول الجماهير استيعاب الاحتفالات المشتركة بين الثنائي في باريس سان جيرمان الفرنسي.

الثنائي وصل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021، وذلك في صفقتي انتقال حر بعد انتهاء عقديهما مع ريال مدريد وبرشلونة.

راموس اعترف أنه لم يعد متفاجئًا مما يقدمه ميسي مع باريس سان جيرمان، حيث يمنح الأرجنتيني الكثير من النقاط إلى باريس سان جيرمان.

وتمكن ميسي ظهر الأحد من قيادة باريس سان جيرمان للفوز على ليل بنتيجة 4-3 في قمة الجولة 24 من الدوري الفرنسي، بعدما سجل هدفًا رائعًا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 90+5 من عمر اللقاء.

وقال راموس بعد الفوز على ليل في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "ميسي لم يعد يفاجئني، في برشلونة كان معتادًا على تقرير مصير المباريات كما فعل اليوم، أنا سعيد لأنه الآن في فريقي".