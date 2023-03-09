سيرخيو راموس: باريس لا يمتلك الجودة الكافية للفوز بدوري الأبطال!

يؤمن بقدرة الفريق على العودة

يؤمن سيرخيو راموس نجم باريس سان جيرمان، بأن فريقه ليس بالجودة الكافية للحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا في الوقت الحالي.

بايرن ميونخ أطاح بالعملاق الفرنسي من دور الـ16 بالبطولة، مساء أمس، الأربعاء، بعدما تفوق عليه في الإياب بهدفين نظيفين، ليصبح مجموع الذهاب والعودة 3/0 لصالح الفريق الألماني.

ورغم تواجد العديد من النجوم بالفريق مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي وغيرهما، إلا أن راموس شكك في مستوى التشكيل الحالي للمدرب كريستوف جالتييه.

وقال راموس عبر حسابه على موقع "تويتر":"نشعر بخيبة أمل عميقة، للأسف لم نكن بالجودة المطلوبة في بطولة دوري أبطال أوروبا، وفشلنا في التعامل مع التفاصيل الأساسية".

وأضاف:"إنه أم مؤلم ولكن الأبطال يولدون من جديد في الشدائد والأوقات الصعبة، سنعود قريبًا".

يذكر أن هذه المرة الخامسة التي يتعرض فيها باريس للإقصاء من دور الـ16 للأبطال في آخر 7 سنوات، مما يشكل خطورة هائلة على مستقبل ميسي ومبابي ونيمار وكذلك المدرب كريستوف جالتييه.