بعد تأكيدات الزمالك للمفاوضات .. وكلاء سيرخيو راموس يكشفون الحقيقة كاملة!

هل ينتقل راموس إلى الزمالك؟

تفاوض نادي الزمالك المصري خلال الأيام الماضية مع النجم الإسباني سيرخيو راموس نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان وإشبيلية السابق، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الجارية في مصر حاليًا.

وكشف علي نجل هشام نصر نائب رئيس الزمالك، عبر قناة "أون تايم سبورتس" عن أن المفاوضات حقيقية، حيث قال: "المفاوضات مع سيرخيو راموس سليمة".

وأضاف: "التعاقد مع راموس سيكون من مبدأ الاستفادة من تواجده بنادي الزمالك وليس فقط الاستفادة الكروية، هو لاعب يتمناه أي فريق في العالم، ولدي معلومات بأن هناك مفاوضات حدثت مع الوكلاء المقربين من راموس، ولكن كل شيء يتم تأجيله بسبب مباراة كأس السوبر الإفريقي ضد الأهلي".

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كما أكد وكيل اللاعبين عمر زعلوك على أنه تواصل بالفعل مع وكلاء راموس، وأن اللاعب ليس لديه اعتراض على فكرة الانتقال إلى الدوري المصري، وأن الفوارق المالية ليست كبيرة".

ومن جانبها، نفت صحيفة "AS" الإسبانية، كل الأخبار المتداولة بشأن التفاوض بين الزمالك وراموس، وذلك بعد التواصل مع وكلاء اللاعب الإسباني، الذين أوضحوا بأن النادي الأبيض لم يقدم أي عروض حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن آخر عرض وصل إلى سيرخيو كان من العروبة السعودي، وأيضًا من فريق سان دييجو الأمريكي، بالإضافة إلى بعض العروض البرازيلية.