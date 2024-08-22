سيعمل مع زميله السابق .. سيرجي روبيرتو يقترب كثيرًا من الدوري الإيطالي!

الصفقة على وشك الانتهاء

أصبح سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة السابق على أعتاب اتخاذ خطوة جديدة في مسيرته الكروية، وذلك من أجل العمل مع زميله السابق سيسك فابريجاس في إيطاليا.

روبرتو بدأ مسيرته مع فرق الشباب في برشلونة، قبل أن يتم تصعيده للمرة الأولى مع الفريق الأول في 2013، وبعد هذه الرحلة الطويلة قرر صاحب الـ32 سنة مغادرة كتالونيا بعد عدم تجديد عقده هذا الصيف.

الصحفي "ماتيو موريتو" قال إن صفقة انتقال روبيرتو إلى كومو أصبحت على وشك الانتهاء خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يعمل النادي الإيطالي على إجراءات تسجيله ضمن الفريق للعمل تحت قيادة فابريجاس في موسم 2024/2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار موريتو إلى أن العقد الذي وقع عليه اللاعب وصلت مدته إلى موسم واحد فقط، مع إمكانية تمديده لموسم آخر لو نجح كومو في البقاء بالدوري الإيطالي.

وستكون هذه التجربة الأولى للاعب الوسط الإسباني خارج برشلونة، بعدما قضى مسيرته بأكملها مع النادي الكتالوني، وخاض 373 مباراة وسجل 19 هدفًا وصنع 43 بكل البطولات.

ويتطلع روبيرتو لخوض تجربة مختلفة مع فابريجاس هذا الموسم، بعدما نجح الأخير في إحداث طفرة مع كومو وقاده للصعود إلى الدوري الإيطالي لمجابهة الكبار في الموسم الجديد.