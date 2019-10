الكشف عن تفاصيل إصابة سيرجي روبيرتو

كشف نادي برشلونة الإسباني عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها سيرجي روبيرتو أمام إيبار في لقاء الجولة التاسعة من الليجا.

روبيرتو خرج بين شوطي اللقاء الذي انتهى بانتصار عريض بثلاثية نظيفة وتصدر الدوري الإسباني.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي إنّ قائد برشلونة الرابع يعاني من إصابة في الركبة وسوف يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية للوقوف على فترة الغياب.

[INJURY NEWS] ❗ @SergiRoberto10 has strained medial collateral ligament in his left knee

