الكشف عن تفاصيل إصابة سيرجي روبيرتو

تعرف على البيان الرسمي لبرشلونة حول إصابة روبيرتو

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف نادي برشلونة الإسباني عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها سيرجي روبيرتو أمام إيبار في لقاء الجولة التاسعة من الليجا.

روبيرتو خرج بين شوطي اللقاء الذي انتهى بانتصار عريض بثلاثية نظيفة وتصدر الدوري الإسباني.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي إنّ قائد برشلونة الرابع يعاني من إصابة في الركبة وسوف يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية للوقوف على فترة الغياب.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ المؤشرات الأولية لا تقلق الفريق الكتالوني إذ قد يغيب اللاعب عن لقاء سلافيا براج يوم الأربعاء المقبل فقط.

وأوضحت أنّ عدم خوض الكلاسيكو يوم السبت المقبل يجعل اللاعب يحصل على فترة راحة كافية للعودة أمام ريال بلد الوليد يوم الثلاثاء في الجولة 11 من الليجا.

جدير بالذكر أنّ روبيرتو شارك في 10 من أصل 11 مباراة لعبها النادي الكتالوني خلال الموسم الجاري.