سيرجيو بوسكيتس والهلال؟ وكيله يثير الجدل حول مؤامرة نصراوية

رحل سيرجيو بوسكيتس رسميًا عن برشلونة وأنهى حيرة تجديد عقده، لكن انتقلت الحيرة لدوري روشن السعودي

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أكثر من أي وقت مضى، أصبح الحديث عن اللاعب الإسباني سيرجيو بوسكيتس هو حديث الساعة في دوري روشن السعودي، خلال اليوم تحديدًا بعد رحيله الرسمي عن نادي برشلونة الإسباني.

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آخر أعضاء الجيل الذهبي للبرسا فضل نهاية مسيرته بقميص النادي بنهاية الموسم الجاري، رافضًا العرض المقدم له للتجديد، ليبدأ الحديث عن وجهته الجديدة.

تزامنًا مع هذا الإعلان، انتشرت عبر الحسابات الجماهيرية السعودية صورة لوكيل بوسكيتس، جوسيب ماريا أوروبيتج، رفقة مشعل السفاعي؛ العضو الذهبي السابق لنادي النصر، رغم أن التقارير ربطت اسمه أكثر بنادي الهلال.

الإعلامي الرياضي سعد السبيعي أزال الغموض حول كواليس هذه الصورة، موضحًا أنها تعود للأسبوع الماضي، حيث قام الوكيل الإسباني بزيارة مجدولة مسبقًا للسعودية، للاطمئنان على أوضاع موكله كريستيان تيو؛ لاعب الفتح.

لكن البعض بدأ يتكهن أن النصر هو الوجهة الأقرب لبوسكيتس في ظل اجتماع الوكيل بذهبي النادي السابق إلا أن الأيام المقبلة ستكشف النقاب عن وجهته الرسمية بالفعل بعيدًا عن التكهنات.

جدير بالذكر أن صاحب الـ34 عامًا حصد 31 بطولة مختلفة مع البرسا ما بين محلية وقارية وعالمية، منها ثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا، ومثلها كأس العالم للأندية.

Shahid