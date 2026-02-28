سيرة مورينيو الذاتية أفضل من سيرة غوارديولا – والدليل على ذلك جنوني!

في تحليل حماسي حصد بالفعل أكثر من مليون مشاهدة، تندفع FanZone التابعة لـ GOAL إلى أحد أكثر النقاشات سخونة في عالم كرة القدم: من هو المدرب الأفضل من حيث السيرة الذاتية — جوزيه مورينيو أم بيب جوارديولا؟

لم يضيع JFTV Luca أي وقت في توضيح موقفه بوضوح تام.

"سيرة جوزيه مورينيو الذاتية أفضل من سيرة بيب جوارديولا الذاتية كمدرب."

من هناك، يتتبع لوكا مسيرة مورينيو بتفاصيل دقيقة، بدءًا من بداية صعوده.

"لنتحدث عن برشلونة. هو وغوارديولا، كلاهما عمل في النادي في نفس الوقت. لم يحصل على الوظيفة التي كان يريدها (في برشلونة). ثم انتقل إلى بنفيكا قبل بورتو، حيث حقق نجاحًا هناك، وفاز بعدة ألقاب، وانتقل إلى بورتو، وفاز بكل الألقاب الأوروبية الممكنة في موسمين، وفاز بكل شيء على الصعيد المحلي والأوروبي، وكأس الاتحاد الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، وفاز بدوري أبطال أوروبا مع بورتو، وهو ما يمكن القول إنه إنجازه الأكثر إثارة للإعجاب."

ثم ينتقل التعليق إلى ستامفورد بريدج، يرسم صورة لفريق تشيلسي كان بعيدًا عن القوة العظمى التي أصبح عليها لاحقًا.

"انتقل إلى تشيلسي، وفي ذلك الوقت، مع كامل الاحترام يا تشارلي، لم يكن النادي في القمة التي هو عليها الآن. كان أرسنال يهيمن على الدوري، وكان مانشستر يونايتد يهيمن على الدوري. دخل تشيلسي الدوري مع وصول أبراموفيتش الذي جلب كل هؤلاء اللاعبين، لكن مورينيو كان المحرك لكل شيء.

"فاز بالدوري في موسمه الأول، ولم يستقبل سوى 15 هدفًا في الدوري، وهو أحد أكثر الإنجازات إثارة للإعجاب في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى اليوم. وكرر ذلك في موسم 2005/2006 أيضًا."

بعد ذلك جاء إنتر ميلان والثلاثية التاريخية التي لا تزال فريدة من نوعها في كرة القدم الإيطالية. هذا موضوع يؤلمه في الواقع لأنه مشجع ليوفنتوس.

"ثم انتقل إلى إنتر ميلان. لم يكتفِ بالفوز بالدوري، بل فاز بالثلاثية في موسم 2009/2010، وهو النادي الإيطالي الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز حتى اليوم. أكره أن أقول ذلك. هذا يؤلمني، بصراحة. لكن إنتر هو النادي الوحيد الذي فاز بالثلاثية.

"وهذا أمر مثير للإعجاب للغاية لأنه حقق ذلك، متغلبًا أيضًا على بيب جوارديولا في طريقه إلى ذلك، وهو أمر رائع حقًا لأن برشلونة اختار بيب للانضمام إلى النادي قبل ذلك بعامين بدلاً من مورينيو. كان لديه قصة الانتقام تلك. لقد أطاح بهم. ويمكننا التحدث عن قرارات التحكيم وما إلى ذلك. لكنكم كنتم أفضل منهم، ومع ذلك أطاحوا بكم".

ريال مدريد يُصوَّر على أنه الفصل الأخير من الانتقام.

"ثم انتقل إلى مدريد، وظل يعذب بيب هناك، وهو أمر جنوني مرة أخرى. كان برشلونة يهيمن على الدوري. وفي موسم 11/12، أنهى جوزيه مورينيو هيمنة بيب جوارديولا، وفاز بالدوري برصيد 100 نقطة، وهو أول فريق يفعل ذلك في تاريخ الدوري الإسباني. عادل برشلونة هذا الرقم في الموسم التالي، لكن ريال مدريد كان أول من فعل ذلك".

عاد إلى ستامفورد بريدج للمرة الثانية، وقضى فترة لا تُنسى مع مانشستر يونايتد.

"ثم عاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي، وفاز بالدوري. أعتقد أنه المدرب الوحيد الذي تصدر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز من الأسبوع الأول وحتى النهاية، وفاز بالدوري بطريقة مهيمنة للغاية.

"انتقل إلى مانشستر يونايتد، وبالنظر إلى الوراء، كان في الواقع المدرب الأكثر نجاحًا هناك بعد فيرجسون. فاز بدوري أوروبا، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي. كان أداؤه جيدًا هناك. ربما يمكنك القول إنه لم يحقق النجاح المطلوب، لكنه قال بنفسه إن احتلال المركز الثاني كان أفضل إنجاز له مع هذا النادي، وهو أمر جنوني."

حتى فترة عمله مع توتنهام حظيت بتقييم عادل.

"ينتقل إلى توتنهام. آسف يا إد، لن ينجح هناك. (لكن) لديه سجل جيد في المواجهات المباشرة مع بيب. وصل إلى النهائي. لقد طردوه من قبل. بعد فوات الأوان، أعتقد أن ذلك كان قرارًا خاطئًا من مجلس الإدارة، لكنه لم يفز بأي شيء هناك".

ويختتم الفصل الذي غالباً ما يُستخف به في روما القضية.

"ينتقل إلى روما. هذا، بالنسبة لي، إنجاز مُقَدَّر حقًا. فاز بدوري الأبطال في موسمه الأول، وهو أول لقب أوروبي للنادي. وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي في الموسم التالي، وكان من سوء حظه أنه خسر ذلك بسبب بعض قرارات التحكيم الفظيعة. لذا، كان محبوبًا ومحبوبًا في روما بعد وصوله إلى نهائيين أوروبيين في عامين."

الفيديو يوجه ضربة قاضية:

"كما أنه إنجاز مذهل. أعتقد أنه لم يهزم على أرضه لمدة 9 سنوات متتالية. إذا كنت صاحب عمل وأريد توظيف مدير، فإنني أنظر إلى هذه الإنجازات وأفكر، واو، من يستطيع أن يتفوق على هذا؟"

سواء أحببته أو كرهته، فإن رحلة "المدرب الخاص" — من مدرب مرفوض في برشلونة إلى مدرب فاز بثلاثية، وحصد الألقاب، وقوة لا تمل أبدًا — موضحة بالكامل. سواء كنت من مؤيدي مورينيو أو جوارديولا، فإن هذا المقطع قد حقق هدفه: لقد جعل عالم كرة القدم بأكمله يتجادل مرة أخرى.