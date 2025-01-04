"عشت لحظات فرح بالريمونتادا على المنتخب السعودي!" .. نجم البحرين السابق يحتفل بكأس الخليج بـ"البطاطس العُمانية"

موقف مضحك من سيد عدنان، وتعليق أسطورة عمان علي الحبسي..

قدم سيد محمد عدنان، نجم المنتخب البحريني السابق، لقطة طريفة، خلال تقديم التهنئة لبلاده على الفوز بلقب كأس الخليج العربي "خليجي زين 26" بالكويت، للمرة الثانية في تاريخه.

وحقق المنتخب البحريني اللقب، بعد قلب الطاولة على سلطنة عمان، والفوز بنتيجة (2-1)، في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وأثناء ظهوره عبر برنامج "دورينا غير"، طالب الإعلامي خالد الشنيف، نجم المنتخب البحريني السابق، بإظهار "البطاطس" التي كان يتناولها، ليكتشف الحضور بأنه كان يتناول البطاطس العمانية.

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وأثارت تلك الواقعة حالة من الضحك بين الجميع، خاصة أسطورة الكرة العمانية، علي الحبسي، الذي رد عليه قائلًا "شكلك تدكّ عليه في المباراة حبّة حبّة".

وأضاف عدنان "عشنا لحظات فرح مماثلة، وخاصة عندما حصلنا على المركز الرابع في كأس آسيا، والريمونتادا الشهيرة على المنتخب السعودي، بنتيجة (2-2) في الرياض (تصفيات كأس العالم 2010) وأتمنى الإخوة لا يستاؤون مني في السعودية".