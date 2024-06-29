"سيدة عضت كتفه" .. الشرطة الألمانية تحقق في واقعة غريبة لمشجع كرواتي!

رسالة تضامن من نجم كرواتيا

واقعة غريبة من نوعها في يورو 2024، دفعت الشرطة الألمانية إلى التحقيق في حادث تعرض له أحد المشجعين الكرواتيين بعد مواجهة إيطاليا.

المشجع الكرواتي لينارد باريسيتش، دخل في اشتباك من أجل الحصول على قميص اللاعب لوك إيفانوتشيك، بعد انتهاء المباراة التي تعادلت فيها بلاده 1/1 وودعت بسببها البطولة.

حساب "volimhrvatsu" على موقع "إنستجرام" قال إن إيفانوتشيك ألقى بقميصه في يد المشجع الكرواتي، لكنه دخل في صراع ثلاثي للحصول عليه، لتقوم سيدة بعضه في كتفه، بعدما تم تمزيق القميص تمامًا.

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وهو الأمر الذي تسبب في جرح واضح على كتف المشجع لينارد باريسيتش، مما دفع الشرطة للتحقيق في الأمر كما قرر لوك إيفانوتشيك التضامن معه أيضًا.

وقام لاعب المنتخب الكرواتي بالاتصال بالمشجع ومنحه قميصه الخاص مرة أخرى، كما أرسل له رسالة اعتذار عما بدر من المشجعة التي قامت بعضه.