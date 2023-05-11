سيخطفه على طريقة توني كروس .. ريال مدريد يوجه أنظاره إلى نجم وسط بايرن ميونخ!

ريال مدريد يرى أن نجم بايرن ميونخ هو اللاعب المناسب لخلافة توني كروس في خط وسط الفريق..

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني بالفعل لمستقبله، خاصة في خط الوسط، الذي يعد أحد أكثر الخطوط حيوية في النادي الملكي، وبدأ "الميرينجي" بالفعل البحث عن بديل محتمل لنجمه الألماني توني كروس.

عقد كروس مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وكافة التقارير تؤكد أن النجم الألماني سيواصل الارتباط بالنادي الملكي حتى صيف 2024، بعد الاتفاق بين الطرفين على التجديد لمدة موسم واحد.

موقع "TZ" الألماني أشار إلى أن ريال مدريد حدد بالفعل خليفة كروس، ويبدي اهتمامًا بالتعاقد مع يوشوا كيميش قائد نادي بايرن ميونخ.

ريال مدريد يبحث عن بديل طويل الأمد للثنائي توني كروس ولوكا مودريتش، ويرى النادي الملكي أن كيميش يمكن أن يكون القائد المثالي لكتيبة الشباب في خط الوسط، والتي تضم أوريليان تشواميني، وإدواردو كامافينجا، وفيديريكو فالفيردي، مع احتمال أن ينضم إليهم الإنجليزي جود بيلينجهام.

ونظرًا لأن كروس ومودريتش سيوقعان على عقد جديد حتى صيف 2024، فإن التحرك للتعاقد مع كيميش لن يتم إلا في ذلك الوقت.

ريال مدريد يفكر في ضم كيميش بنفس الطريقة التي تعاقد بها مع كروس في صيف 2014، حيث دفع النادي الملكي مبلغًا يتراوح بين 24 و30 مليون يورو فقط إلى بايرن ميونخ لضم نجم منتخب ألمانيا في مونديال البرازيل، حيث كان عقده مع النادي البافاري ينتهي في صيف 2015.

وحسب التقرير، فإن التاريخ قد يعيد نفسه بعد 10 سنوات بالضبط، حيث أن ريال مدريد سيتحرك لضم كيميش من بايرن ميونخ في حالة فشل النادي البافاري للتوصل إلى اتفاق لتجديد عقد نجمه الذي يمتد حتى صيف 2025.

التقرير أشار إلى أن كيميش، إذا رحل عن بايرن ميونخ، فإن مطلبه هو الانتقال إلى نادٍ يمكنه الفوز بدوري أبطال أوروبا، وكما هو معروف، لم ينجح أي نادٍ في ذلك أكثر من ريال مدريد.