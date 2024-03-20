"سيحل أزمة كبيرة!" .. الأهلي يقدم مقترحًا جديدًا إلى اتحاد الكرة السعودي

مقترح أهلاوي مهم في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة..

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قدّم النادي الأهلي السعودي، اقتراحًا إلى اتحاد الكرة المحلي، خلال اجتماع "الجمعية العمومية العادية"، مساء يوم الأربعاء.

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الجمعية العمومية لاتحاد الكرة السعودي ناقشت العديد من الملفات الساخنة؛ أبرزها توثيق البطولات وروزنامة المسابقات المحلية، بالإضافة إلى بعض الأمور المالية.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، اقترح ممثل الأهلي في الاجتماع، على اتحاد الكرة؛ أن يكون هناك "ضابط اتصال" لكل ناد.

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هذا المقترح الأهلاوي؛ يأتي من أجل سرعة التواصل مع اتحاد الكرة السعودي، خصوصًا في المواضيع العاجلة التي يحتاج النادي الرد عليها.

الأهلي عانى من مشاكل في التواصل مع اتحاد الكرة، في الموسم الرياضي الحالي؛ خاصة في ملف نقل مباراته أمام الوحدة، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة يتجاهل - حتى الآن -، الرد على طلب الأهلي، بنقل مباراته أمام الوحدة، من مكة المكرمة إلى مدينة جدة.

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