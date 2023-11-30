سيحل أزمة الزمالك .. كبير الرياض يستهدف ضم زيزو

زيزو على رادار دوري روشن السعودي

SHAHID

يستهدف أحد الأندية الكبرى في العاصمة السعودية الرياض، ضم النجم المصري أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وكشف الإعلامي عماد الصائغ عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن نادي الشباب تستهدف ضم زيزو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهي الصفقة التي ستحل أزمة لنادي الزمالك.

وأوضح الصائغ أن انتقال زيزو إلى الشباب سيساهم في حل الأزمة المالية لنادي الزمالك، والتي تمنعه من تسجيل لاعبين جدد.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "رغبة اللاعب في ارتداء شعار الشباب منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كلها عوامل تقرب الشباب من صفقة كبيرة".

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وكان الشباب قد دخل في مفاوضات مع زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن نادي الزمالك تمسك باستمراره، الأمر الذي أدى إلى عدم اكتمال المفاوضات.

SHAHID