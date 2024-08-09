"سيحفزون لاعبيهم بمنتجات الصيدلية" .. عضو شرف النصر السابق يسخر من العالمي!

سخريةعضو النصر من إدارة المهيدب

سخر سعد آل مغني عضو شرف نادي النصر السابق من إدارة العالمي برئاسة إبراهيم المهيدب، في تصرف مفاجئ منه!

وكان النصر قد أسقط عضوية آل مغني منذ 4 سنوات، بسبب تغريداته ضد إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت وقتها.

ونشر آل مغني تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يسخر فيها من إدارة إبراهيم المهيدب، دون أن يكشف عن السبب.

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وكتب آل مغني في تغريدته: "أتوقع إدارة النصر، تحفيزاتها لعيبها هذا الموسم منتجات صيدلية، مع خصومات 40% على سحب العصب".

وأنهى النصر معسكره في البرتغال وإسبانيا، بعدما حقق نتائج سلبية، حيث فاز في مباراة واحدة من أصل 8، وخسر 4 وتعادل في 3.