سيحطم زملائه فماذا عن منافسيه؟ جاكا يتوعد جيسوس ومارتينيلي قبل صدام البرازيل وسويسرا

هل سيكون أرتيتا سعيد بهذه التصريحات!

حذر السويسري جرانيت جاكا مازحًا من أنه سوف يسحق البرازيليون جابرييل جيسوس وجابرييل مارتينيلي زملاءه في آرسنال عندما يواجههما في كأس العالم.

سيكون جاكا في الجانب المقابل لجيسوس ومارتينيلي عندما تواجه البرازيل سويسرا في مباراة حاسمة بالمجموعة السابعة.

قائد المنتخب السويسري كشف أنه أجرى محادثة خفيفة مع زملائه في فريق آرسنال قبل كأس العالم في قطر.

وقال: "كنا نمزح قبل كأس العالم، من الجيد دائمًا أن يكون لديك زملاء في المنتخب الذي تواجهه، لكننا لاعبو كرة قدم محترفين لمدة 90 دقيقة".

وأضاف: "لقد أخبرت مارتينيلي وجيسوس إذا كنت تنفرد واحد ضد واحد أمام حارس مرمانا، فسأحطمك!".

وأتم: "ولا يهم أننا نلعب في نفس الفريق هذا هو كأس العالم أنت تلعب لفريقك، وتلعب لبلدك وتريد الفوز، بالطبع كانوا قلقين إنهم يعرفونني إذا قولت أنني سأحطمك، فسأكون، الأمر صعبًا جِدًّا".