سيجلس على مقاعد البدلاء طوال الموسم .. باريس يحدد خياران لا ثالث لهما لمبابي!

النادي الباريسي يستغل كل أسلحته لتنفيذ إرادته!

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان سيقوم بكل ما هو ضروري من أجل تنفيذ رغبته فيما يتعلق بمستقبل لاعبه كيليان مبابي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن صاحب الـ 24 عامًا قد يتم وضعه على مقاعد البدلاء طوال الموسم لو لم يستجب لرغبات النادي الباريسي.

وأوضحت الشبكة أن باريس سان جيرمان وضع خياران لا ثالث لهما أمام مبابي، إما الرحيل في الصيف الجاري، أو البقاء وتجديد عقده لما بعد الموسم المقبل.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن عن قائمته المسافرة إلى اليابان لخوض أربع مباريات ودية تحضيرية للموسم الجديد، وخلت من وجود مبابي الذي أثار الكثير من الجدل مؤخرًا.

جدير بالذكر أن مبابي كان قد أعلن عن رغبته بعدم تفعيل بند تمديد عقده لمدة عام إضافي في باريس سان جيرمان بحلول نهاية الموسم الجاري، وأكد تقارير عديدة قربه من ريال مدريد.