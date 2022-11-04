سيجلس على الدكة .. رئيس فلامنجو يرفض فكرة التعاقد مع رونالدو

علق كذلك على التكهنات حول ضم نيمار

وجه نادي فلامنجو البرازيلي صدمة قوية للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد خروج رئيس النادي لرفض فكرة التعاقد معه من مانشستر يونايتد.

فلامنجو الفائز مؤخرًا بكأس كوبا ليبرتادوريس 2022، ظهر كأحد الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب الذي يريد مغادرة الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ومن جانبه قال رئيس فلامنجو رودولفو لانديم لبودكاست بابو ريتو عن هذه الفكرة:"لا أعرف من أين أتت هذه التكهنات ولكن أصحابها لديهم درجة عالية من الإبداع والخيال، لو جاء رونالدو سيلعب على حساب من؟ سيجلس على الدكة بفريقنا الحالي".

وأضاف:"وفقًا لما قرأته على الإنترنت، لا أعلم إذا كان صحيحًا أم لا، كان سيٌعرض عليه مبلغ 215 مليون جنيه استرليني مقابل التوقيع لمدة عامين، ويتم تقسيم هذه القيمة على 24 شهرًا، مما يعني حصوله على حوالي 10 ملايين دولار شهريًا، وهي قيمة أعلى بكثير من رواتب الفريق بالكامل".

وأوضح:"سنمنحه هذه المبالغ ليكون بديلًا لبيدرو وجابرييل باربوسا؟ لا أحد هنا يفعل مثل هذه الأشياء المجنونة".

جدير بالذكر أن المهاجم البرازيلي نيمار ارتبط كذلك بالانضمام إلى فلامنجو، وهو الأمر الذي نفاه رئيس النادي أيضًا بسبب راتب اللاعب المرتفع.