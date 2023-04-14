سيتيين يعلق على واقعة فالفيردي وبايينا: سبب المشاكل لمدريد والعدل سيأخذ مجراه

هاجر الحجار
|
Quique SetiénGetty Images
كويكو سيتينريال مدريد vs فياريالريال مدريدفياريالالدوري الإسباني - لا ليجا

كيكي ستين يدعم بايينا بتقديمه شكوى للشرطة ضد فالفيردي!

تحدث كيكي سيتين، مدرب فياريال، عن قضية لاعبه أليكس بايينا مع خط الوسط لريال مدريد فيديريكو فالفيردي، مؤكدًا أن لابد أن يُعاقب المذنب.

وقام فالفيردي بلكم بايينا في وجهه بعد مباراة الفريقين في الدوري الإسباني يوم السبت، وقدم الأخير شكوى للشرطة ضد لاعب ريال مدريد.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، صرح سيتسن:" لا أعرف ما حدث بالضبط، لكنني أعلم أن أليكس طفل جيد ولن يقول شيئًا كهذا أبدًا".

وأردف:" إنه يحظى بدعمي الكامل وآمل أن تتحقق العدالة، لقد فوجئت بالحادث وأؤيد قرار باينا بتقديم شكوى للشرطة ضد فالفيردي".

كما أضاف:" تمت مناقشة كل شيء في هذا الموضوع، لقد أخبرت اللاعب بالفعل بما يجب أن يحدث، هنالك العدالة تقرر، ولا أريد الحديث عن هذا الموضوع مرة أخرى".

الجدير بالذكر أدانت رابطة الدوري الإسباني برئاسة خافيير تيباس فعل لاعب ريال مدريد، في حين أعلن النادي الملكي دعم لاعبه.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

260905 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 30%كريم بنزيما
  • 31%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 12%روبرت ليفاندوفسكي
  • 13%كيليان مبابي
  • 10%فيكتور أوسيمين
260905 الأصوات

اختيارات المحررين