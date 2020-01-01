سيتيين يحرم شباب برشلونة من فاتي وبوتش

قرار مدرب برشلونة يُفسر باحتياج الثنائي أمام نابولي في دوري الأبطال

أثار المدير الفني لبرشلونة كيكي سيتيين الجدل داخل جدران النادي الكتالوني بسبب رغبته في حماية الثنائي ريكي بوتش وأنسو فاتي من الإرهاق والإصابات.

وكان الموسم في الدوري الإسباني قد انتهى بتتويج ريال مدريد وخسارة برشلونة للقب الدوري، ولكن الفريق الكتالوني ما زال يمتلك حظوظه في دوري الأبطال.

ويريد سيتيين الحفاظ على كل لاعبي الفريق حتى يكونوا في تمام الجاهزية لخوض مباراة إياب ثمن نهائي أعرق المسابقات الأوروبية أمام نابولي.

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وبهذا الشأن، أفادت صحيفة سبورت أن كيكي سيتيين قد قرر عدم لحاق الثنائي ريكي بوتش وأنسو فاتي بفريق رديف برشلونة لخوض التصفيات النهائية المؤهلة لدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وطالب بيمنيتا المدير الفني لفريق الرديف عودتهما للاعتماد عليهما في المباراة الحاسمة والتي سيخوضها الفريق مساء الخميس المقبل نحو الصعود إلى الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

ورفض سيتيين انضمام الثنائي إلى برشلونة الرديف في مواجهة بلد الوليد الرديف الماضية من أجل احتياجه لهم في مواجهة ديبورتيفو ألافيس، ولكنه يستمر في رفضه لكي لا يتعرض أحدهما لإصابة تبعده عن بقية منافسات دوري الأبطال.

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يذكر أن برشلونة قد تعادل في مباراة الذهاب أمام نابولي خارج قواعده بهدف لمثله على ملعب سان باولو وذلك قبل توقف المسابقات الأوروبية نتيجة لتفشي فيروس كورونا. .