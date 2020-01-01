سيتيين: مستقبلي ليس هامًا، ولا أتحمل النتيجة وحدي

كيكي سيتيين المدير الفني لنادي برشلونة يخرج في تصريحات قوية عقب خروج فريقه المهين من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.

أعرب المدرب الإسباني كيكي سيتيين المدير الفني لفريق برشلونة عن شعوره الكبير بالإحباط عقب خسارة فريقه التاريخية أمام نظيره بايرن ميونخ.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيتيين عقب اللقاء، وشدد خلالها على أن مستقبله ليس الأمر الأهم في الوقت الحالي، وأنه لا يتحمل نتيجة اللقاء وحده.

وقال سيتيين: "لقد كانت هزيمة مؤلمة إلى أبعد الحدود، لقد سجلوا الكثير من الأهداف وكانوا يستحقون ذلك، فريقهم اكتسحنا في الكثير من الأوقات وكانوا في أفضل حالات الفاعلية، لقد بدأنا المباراة بطريقة جيدة لكن قوتهم منحتهم التفوق".

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وأضاف: "ليس من السهل شرح ما الذي حدث، الفارق كان واضحًا وكارثيًا لكنه لم يكن يجب أن يتسبب في تلك النتيجة، بالرغم من ذلك لم نقدر على التنافس معهم".

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وأكمل: "مستقبلي ليس الأهم في الوقت الحالي وهو ليس بيدي أيضًا، نريد لبرشلونة أن يستعيد مكانته، الكل محبط ويشعر بخيبة أمل كبيرة، الأمر يؤلم كثيرًا".

وأردف: "علينا أن نحلل الأمر جيدًا، لنعرف ما أسباب تلك الهزيمة المؤلمة، ونقيم الموقف الحالي بشكل أفضل".

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بخسارة برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين، ليصعد بايرن ميونخ ليلاقي الفائز من مانشستر سيتي وليون.