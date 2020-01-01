سيتيين: لا سقف لميسي ولن أعتذر لجريزمان

تصريحات كيكي سيتيين عقب تعادل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

قال كيكي سيتيين المدير الفني لنادي برشلونة إنه لن يعتذر لأنطوان جريزمان على مشاركته المتأخرة أمام أتلتيكو مدريد، مؤكدًا أنه لا سقف لميسي.

وسقط برشلونة بالتعادل الإيجابي 2-2 في لقاء الجولة 33 من الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد ليمنح ريال مدريد الصدارة وفرصة لزيادة الفارق.

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا كبيرًا بعد احتساب 3 ركلات جزاء، منها واحدة اتفق كثيرون على كونها وهمية لصالح أتلتيكو مدريد .

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وعقب المباراة، قال كيكي سيتيين إن مشاركة جريزمان المتأخرة كانت مؤسفة بالنسبة للاعب، مؤكدًا أنه سيوضح له الأمور حتى لا يسيء فهم الأمر ولكن دون حاجة للاعتذار.

وأضاف: "أتفهم أنه من الصعب على جريزمان المشاركة في مباراة عندما يتبقى القليل من الوقت. سأتحدث معه غدًا، لن أقول آسف لأن الأمر يتعلق بالقرارات"

وتابع: "لكنني أفهم أنه قد يشعر بالسوء وأشعر بالسوء عليه لأنه شخص رائع ومحترف ويقوم بعمل جيد معنا في التدريبات وفي المباريات التي يشارك فيها"

وحول ليونيل ميسي أكد كيكي سيتيين أن البرغوث الأرجنتيني لا سقف له ولا يمكن وضع خد لما يمكنه فعله في كل مباراة، مؤكدًا أنه العنصر الأبرز لأي منظومة.

وأردف: "ميسي مميز ويصنع الحدث دائمًا، هذا ليس بالأمر الجديد، لقد وصل إلى هدفه رقم 700 اليوم في مسيرته الكروية وهذا رقم مذهل، أنت لا تعرف الحد الأقصى أو السقف بالنسبة للاعب من هذا النوع"

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يذكر أن برشلونة بذلك يفقد حظوظه إكلينيكيًا في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، حيث أن فوز ريال مدريد بعد غد على حساب خيتافي سيوسع الفارق إلى 4 نقاط.