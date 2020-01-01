سيتيين: قدمنا مباراة سيئة وطرد فاتي غير مستحق

تعرف على تصريحات سيتيين عقب انتصار برشلونة على إسبانيول

أكد كيكي سيتيين، المدير الفني لنادي برشلونة، أنّ الفريق لم يقدم المباراة المنتظرة منه أمام إسبانيول رغم الفوز والاقتراب من ريال مدريد.

برشلونة انتصر بهدف نظيف سجله لويس سواريز ليصل للنقطة 76 بفارق نقطة واحدة + مباراة عن ريال مدريد.

وقال سيتيين في تصريحات عقب المباراة: "لم نلعب مباراة جيدة اليوم، وواجهنا دفاعًا صعبًا، فإسبانيول شكّل ستارًا حديديًا أمامنا وقلل المسافات كثيرًا وبالتالي واجهنا صعوبات كبيرة".

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وتابع: "كانت الأمور صعبة، لقد حاولنا إيجاد المساحة لأجل تشكيل الخطورة، ولم نكن نتوقع أن يلعب إسبانيول بهذه الطريقة ولذلك لم تسر المباراة بنفس الشكل الذي شاهدناه في فياريال".

وحول موقف أنطوان جريزمان في الفريق، أوضح: "نحن بحث دائمًا عن الحلول وإيجاد الأسماء التي تناسب المباراة ولكن اليوم لم نستطيع الظهور بالشكل المطلوب".

وأردف: "لا أرى أنّ فاتي كان يستحق البطاقة الحمراء، لقد وصل إلى الكرة أولًا ولم يتعمد إيذاء اللاعب، لكن القرار الأخير بيد الحكم والطرد الذي ناله لاعب إسبانيول سمح لنا بإيجاد المساحات".

واختتم: "نحاول التركيز فقط على تقديم كل ما لدينا لأجل الفوز في كل مباراة، أما بالنسبة لريال مدريد فلا نملك سوى الانتظار".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يستطيع زيادة الفارق إلى 4 نقاط حينما يواجه ديبورتيفو ألافيش يوم الجمعة المقبلة في ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".