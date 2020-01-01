سيتيين: سواريز المكسب الأكبر وسعيد بأداء فيدال

تصريحات ما بعد الفوز..

ارتسم الرضا على كلمات كيكي سيتيين، المدير الفني لبرشلونة، عند حديثه عن الأداء الذي ظهر به فريقه أمام مايوركا، والانتصار العريض برباعية نظيفة، مُعتبرًا أن عودة لويس سواريز كانت من أهم مكاسب هذه المباراة.

وافتتح أرتورو فيدال التسجيل للبرسا في أول مباراة يخوضها النادي الكتالوني منذ 3 أشهر بسبب أزمة كورونا، ثم أحرز مارتن برايثوايت الهدف الثاني وتبعه جوردي ألبا بالثالث، واختتم ليونيل ميسي الرباعية في اللحظات الأخيرة.

سواريز كان مصابًا منذ فبراير الماضي، وعاد مجددًا إلى الملاعب في الأسابيع الأخيرة ليُقحمه سيتيين في الشوط الثاني أملًا في استعادة عافيته ومساعدة البلوجرانا في المباريات المقبلة من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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سيتيين في تصريحات للإعلام بعد المباراة قال "أنا راضٍ عن رؤية لويس سواريز في الملعب وأود الحفاظ عليها، هذا بالإضافة إلى الأداء الذي قدمه في تلك الثلاثين أو 35 دقيقة التي لعبها، لقد تحرك وسدد خمس أو ست مرات بمستوى عالٍ جدًا".

كما أضاف "كان هذا من المهم جدًا بالنسبة له وكذلك بالنسبة لنا، أيضًا الهدف والمباراة التي قدمها برايثوايت كانت مهمة لنا، أعتقد أنه يومًا مهمًا على مختلف الأصعدة".

"لقد رأينا الكثير من الأشياء التي أردناها وسنحاول دائمًا القيام بها، حققنا نجاحًا في بداية المباراة بشكل جيد من خلال الهدف المبكر، رأينا ما قمنا بإعداده جيدًا، وفي بعض الأحيان منحنا الخصم الحياة، ولكن أنا راضٍ بشكل عام عن الكثير مما حدث."

"كان هناك حالة من عدم اليقين بشأن الكيفية التي سنظهر بها بعد الغياب الطويل، لم يكن لدى أحد تصورًا واضحًا بشأن ما سيحدث، في الواقع قد نفتقر إلى الدقة في التعامل مع الكرة وتكبدنا بعض الخسائر لكن هذا سيتحسن مع قادم المباريات."

"الفوز على مايوركا بهذه الطريقة يمنحنا الثقة والاستمرارية في الأفضلية التي لدينا بالفعل [فارق النقاط في الدوري عن الوصيف ريال مدريد]."

وعن فيدال "جميع اللاعبين في الفريق أساسيون، لقد قررنا أن يلعب هذا الفريق اليوم وسنحدد فريقًا آخر ليوم الثلاثاء والجمعة، لدينا فريق يتسم بالتنافسية وآمل أن يساهم الجميع بما يستطيعون".

"سجل هدفًا وقام بالكثير من العمل وبعضها بجدارة شديدة، كان جيدًا وأنا سعيد بأدائه، أُعجبت بطاقته."

وأتم متحدثًا عن الشاب رونالد أراخو الذي بدأ المباراة "لعب مباراة رائعة وتعامل مع جميع المواقف بشكل جيد، لم يظهر بأنه يقدم أكثر مما عليه، يمكنه أن يفخر بالمباراة والظهور الأول له بهذه الطريقة".

يذكر أن برشلونة سيلتقي يوم الثلاثاء مع ليجانيس في كامب نو ثم يلتقي مع إشبيلية يوم الجمعة في رامون سانشيز بيزخوان، وبالفوز على مايوركا حافظ على صدارته للترتيب بفارق 5 نقاط مؤقتًا عن ريال مدريد الذي يُلاقي إيبار مساء الأحد لحساب نفس الجولة من الليجا.