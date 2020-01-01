سيتيين: توقعت أن تكون تقنية الفيديو أكثر عدلًا من ذلك

تصريحات نارية من مدرب برشلونة

انتقد كيكي سيتيين، المدير الفني لنادي برشلونة ، القرارات التحكيمية في الدوري الإسباني مؤكدًا أنّ توقع أن تجلب تقنية الفيديو العدل للبطولة.

برشلونة انتصر برباعية مقابل هدف على فياريال ليستمر في مطاردة ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وقال سيتيين في تصريحات عقب اللقاء: "لعبنا مباراة جيدة للغاية، الشوط الأول كان ممتازًا والثاني رائع والأهم أننا خرجنا بانتصار كبير رغم صعوبة الملعب".

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وتابع: "هدف أنطوان جريزمان يذكرني بهدف ليونيل ميسي في مرمى ريال بيتيس، هذه الأهداف لا يسجلها سوى أفضل النجوم في العالم".

ورفض المدرب التعليق على تصريحات رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، مؤكدًا أنّه لا يمتلك إضافة جديدة.

إلا أنّه تحدث عن تقنية الفيديو بقوله: "أنا لا أثق في معايير الـ VAR وتوقعت حينما تم تطبيقه في الدوري الإسباني أن يكون أكثر عدلًا من ذلك لكن ما يحدث في أرض الواقع مختلف تمامًا. لن أتحدث عما يحدث مع ريال مدريد، هناك الكثير من الأفكار داخلي لكنني لن أذكرها".

واختتم: "جريزمان شكّل ثنائية قوية مع لويس سواريز وكذلك ليونيل ميسي وسيرجي روبيرتو قدّم مباراة رائعة فهو لاعب جوكر قادر على شغل أكثر من مركز ووجوده إضافة كبيرة للفريق".

جدير بالذكر أنّ برشلونة وصل إلى النقطة 73 في الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.