سيتيين: أشعر بالأسف بعد التعادل ونحتاج لهدايا ريال مدريد

تصريحات كيكي سيتيين عقب تعادل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

قال كيكي سيتيين المدير الفني لنادي برشلونة إنه يشعر بالأسف بعد تضييع نقطتين في سباق الصدارة مع ريال مدريد على زعامة الدوري الإسباني..

وسقط برشلونة بالتعادل الإيجابي 2-2 في لقاء الجولة 33 من الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد ليمنح ريال مدريد الصدارة وفرصة لزيادة الفارق.

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا كبيرًا بعد احتساب 3 ركلات جزاء، منها واحدة اتفق كثيرون على كونها وهمية لصالح أتلتيكو مدريد .

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وعقب المباراة، قال كيكي سيتيين إن الوضع الآن أصبح صعبًا وبات برشلونة ينتظر سقوطًا متكررًا لريال مدريد حتى يعود للمنافسة على لقب الدوري.

وأضاف: "إننا نواجه المزيد من الصعوبات في وقت حساس، فقدان هذه النقاط في مباراة اليوم يعني أننا نبتعد حقًا عن إمكانية الحصول على اللقب"

وتابع: "يجب علينا الاستمرار في العمل، لقد حاولنا تجربة أشياء جديدة من خلال الدفع بريكي بويج أساسيًا، ولكن بعض الأشياء لم تنتهِ كما أردنا"

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وحول أداء الروخيبلانكوس في مباراة اليوم قال: "أتلتيكو يدافع بشكل جيد ويمنعنا من الدخول إلى مناطقه بصورة مميزة، لديهم العديد من اللاعبين الكبار والمميزين"

وأردف: "جريزمان لم يشارك اليوم؟ هو لاعب مميز ومهم بالنسبة لنا ولكن ليس من الممكن أن يلعب الجميع في كل المباريات، لدينا حسابات ونحتاج إلى جميع اللاعبين"

يذكر أن برشلونة بذلك يفقد حظوظه إكلينيكيًا في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، حيث أن فوز ريال مدريد بعد غد على حساب خيتافي سيوسع الفارق إلى 4 نقاط.