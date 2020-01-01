سيتين يكشف عن ملامح تشكيل برشلونة وحديثه مع ميسي

اللقاء الأول لمدرب برشلونة الجديد

ذكر كيكي سيتين، مدرب برشلونة الجديد، أنه لايزال في مرحلة التعرف على الفريق ولاعبيه، وأنه سيقوم بالتجربة حتى يصل للتشكيل المثالي والأنسب.

وتولى سيتين المسؤولية قبل أيام قليلة في أعقاب إقالة النادي الكتالوني لإرنستو فالفيردي بعد خسارته لكأس السوبر الإسبانية.

وقال سيتين في مؤتمره الأول قبل لقاء غرناطة: "أنتظر أن يلعب الخصم كما لعب في أرضه وسيبحث عن تكرار نفس المستوى، سيصعبون الأمور وسيكون لقاءاً صعباً".

واستمر: "الأسبوع مر بشكل أفضل مما توقعت حتى، كان هناك الشك الأولي، ولكن سعيد بالاستجابة التي حدثت لما طلبته من اللاعبين، يجب أن أتعرف على الجميع حتى أعرفهم، وذلك يأتي بالعمل".

وواصل: "ريكي بويج لاعب جيد، يوماً ما سيحصل على فرصته، وفي يوم تالي سيحصل آخر على فرصة أيضاً، تحدثت مع ميسي ومع كل اللاعبين، ليو لاعب خاص، الحديث سيكون مستمراً مع الجميع".

واستمر مدرب بيتيس السابق: "نحن المدربون نعرف صعوبات المهنة منذ اخترناها، سواء الإقالة عادلة أم لا أمر ليس هاماً، تركز في العمل فقط، لا يهمني ما تم في الماضي، المهم ما سأقوم بتطبيقه، وذلك سيحتاج الوقت ومرور بعض المباريات".

وأتبع: "في بعض الأحيان اللاعبون يبدون تفهم للتعليمات، ولكن وقت التطبيق يختلف الوضع، الأمر حدث معي كلاعب، أتعامل بتواضع مع موقفي الحالي، سأحاول الاستمتاع بالأمر لأنه هدية غير منتظرة".

وعن تشكيل الفريق: "أخبرت اللاعبين أن التشكيل في المباريات الحالية ليس التشكيل النهائي، هناك منهم من له وضعية خاصة عن آخرين بسبب الأقدمية ولكن أريد مجموعة متحدة، الجميع سيحصل على فرصته، لا أريد الحديث عن اسماء بعينها".

وأردف: "كل الحلول مطروحة بخصوص من سيلعب كمهاجم، سواء ميسي أو جريزمان، غياب سواريز مشكلة لأنه من الأفضل في العالم بمركزه، أريد الانتصار، هذا الأهم، ولا أريد الانتصار وعدم اللعب جيداً، سيجعلني هذا غاضباً".

واستطرد: "سعيد بالرسائل والاستقبال الذي حظيت به، وصلني قرابة 700 رسالة ولم أحظ بالفرصة للرد، لا أريد حماس زائد في لقاء الغد، نريد الاستمرارية وليس ظهوراً جيداً في لقاء وحيد".

وحول أرتور وفيدال: "لم أكتشف كل إمكانياته بعد، لاعب هائل ويفهم كل شيء، نريد أن نوصله لأفضل مستوى مثل البقية، ووقتها ستعم الفائدة على المجموعة ككل، فيدال لاعب يفتقد أحياناً للنظام في الملعب، والالتزام هام بالنسبة لي، يجب أن نلعب بتوازن".

وختم: "أنا شخص يطلب الكثير من نفسه، هنا يجب أن تفوز بكل شيء، هذا في خصائصه، الغريب هو الوصول في منتصف الموسم، سأحاول عزل نفسي من عديد الأشياء، المهم هو سعادة اللاعبين، سيكون هناك نقد ولكن لن أركز فيه".

ويحل غرناطة مساء الأحد ضيفاً على ملعب "كامب نو" لمقابلة البلوجرانا لحساب الجولة العشرين من الليجا.