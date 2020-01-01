سيتين يحقق رقماً مميزاً مع برشلونة لم يصل إلا جوارديولا

رقم مميز بالنسبة للظهور الأول له مع الفريق الكتالوني

حقق كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة رقماً مميزاً مع الفريق الكتالوني في ظهوره الأول.

وقاد سيتين برشلونة، مساء اليوم أمام غرناطة في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف سجله ميسي، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

الملامح الأولى لسيتين - لأن روما لم تُبن في يوم واحد

سيتين أصبح ثاني مدرب فريقه يمتلك استحواذ في مباراة بنسبة 82.6%، بعد جوارديولا أمام ليفانتي في 2011 بنسبة بلغت 83.9، منذ أن بدأت أوبتا في جمع الإحصائيات خلال موسم 2005/06.

وتعاقدت إدارة برشلونة مع سيتين، لقيادة الفريق خلفاً للمدرب المُقال إرنستو فالفيردي، الذي رحل الأسبوع الماضي بسبب تراجع الأداء والنتائج.

ويستعد برشلونة، لمواجهة فالنسيا مساء السبت القادم في الجولة الـ 21 من الليجا.

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.