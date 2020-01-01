سيتين: كرة القدم ظالمة لم نستحق توديع كأس الملك

مدرب البارسا يؤكد على عدم استحقاق خروج فريقه من كأس الملك

علق كيكي سيتين مدرب فريق برشلونة الإسباني، على خروج فريقه اليوم من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتليتكو بلباو.

برشلونة ودع كأس ملك إسبانيا أمام أتليتكو بلباو في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بهدف قاتل للاعب إيناكي ويليامز.

لأول مرة منذ 10 سنوات نصف نهائي كأس الملك يخلو من ريال مدريد وبرشلونة

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وقال سيتين في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "لم نكن نستحق الخسارة اليوم، فعلنا كل شيء في المباراة سوى التسجيل".

وأضاف: "أنا غير مقتنع بأحقية بلباو في الصعود وتوديعنا للبطولة، ولكن تلك هي كرة القدم، ومباريات الكؤوس دائماً تسفر عن مفاجأت، النصف الثاني من المباراة كان كما خططنا له وكما كان لدينا أمل في التسجيل في الشوط الثاني بعد الأداء الذي قدمناه، هنالك أيام يحدث فيها أشياء خارجة عن إرادة الجميع وهذا يوم منهم".

وعن إصابة اللاعب جيرارد بيكيه وخروجه من الملعب يرى سيتين أن إصابته ليست خطيرة ولكنها ناتجة عن زيادة التحميل البدني وسيكون معنا في مباراة بيتيس هذا ما أعتقده".

وتابع: "لدينا الكثير من الإصابات وسنحاول منح اللاعبين الراحة في مواعيد نصف نهائي كأس ملك إسبانيا".

وأردف: "يجب علينا الآن التركيز في مباراة الدوري المقبلة أمام ريال بيتيس يوم الأحد سنحاول التدوير بين اللاعبين للحفاظ على الجميع بأجهزية كاملة في الفترة المقبلة".

ولم يغب البارسا عن المباراة النهائية للبطولة منذ عام 2014 حيث تواجد البارسا في المباراة النهائية كل عام منذ 6 سنوات.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد ريال مدريد المتصدر بفارق 3 نقاط.