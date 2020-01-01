سيتين: خيارات برشلونة ليست واسعة وكان يمكننا تسجيل المزيد

كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة يعرب عن سعادته بالفوز على ليفانتي.

أعرب المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم أمام نظيره ليفانتي في الجولة الـ 22 من الدوري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيتين وأكد خلالها أن الفريق كان يستطيع أن يسجل المزيد من الأهداف وأن يحسم المواجهة بشكل مبكر.

وقال سيتين: "اظن أن الشوط الأول قدمنا فيه أداءًا جيدًا وقدمنا ضغطًا كبيرًا واخرجنا الكرات بشكل رائع ووصلنا لمرمى الخصم وكانت لنا العديد من الفرص السانحة التي كانت ستحسم اللقاء مبكرًا".

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وأضاف: "في الشوط الثاني لم نكن بنفس فاعلية البداية وسمحنا لهم بالعديد من الفرص على مرمانا، لكنني راضي عن أداء الفريق بسبب صناعة العديد من الفرص وتسجيل الأهداف، وكان من الممكن تسجيل المزيد".

وأكمل: "نحن فريق لا يملك العديد من الخيارات على مقاعد البدلاء لذلك سنشاهد تواجد مستمر لعدد من اللاعبين في التشكيلة الأساسية".

وأنهى تصريحاته: "نريد أن نلعب كل المباريات في أفضل حالة فنية وبدنية، وعندما نصل لنهاية الموسم نريد أن نكون في مثل تلك الحالة".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حقق الفوز اليوم بثنائية مقابل هدف على نظيره ليفانتي واستمر في المركز الثاني خلف ريال مدريد وفي رصيده 46 نقطة.