سيتين: أتمنى تدريب نيمار والعمل مع ميسي كان حلمي

كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة يؤكد أن قدوم نيمار دا سيلفا سيكون كالحلم بالنسبة له.

أعرب كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن أمله في تدريب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح شبكة "بي إن سبورتس" وأكد خلالها أن العمل رفقة ليونيل ميسي قائد برشلونة الحالي كان كالحلم بالنسبة له.

وقال سيتين: "سأكون سعيدًا للغاية لو تمكنت من تدريب نيمار، فهو لاعب من مستوى استثنائي ولا يمكن التشكيك في هذا الأمر".

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وأضاف: "الفوز بدوري أبطال أوروبا سيكون مذهلًا بالنسبة لي، هو حلمي كما أنني أحلم بأن أمنح السعادة لكل مشجع لبرشلونة، لكنني أمنح الدوري الإسباني أهمية كبيرة أيضًا".

وأردف عن ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الحالي: "بكل تأكيد شعرت بالسعادة لتدريب اللاعب الأفضل في العالم، أنا محظوظ بذلك، لقد كان أحد أحلامي وحققتها بالفعل".

وأكمل عن وسط ملعبه: "راكيتيتش في حساباتي دائمًا بما انه لاعبًا في برشلونة، وأرتور قال قال أنه مستمر مع النادي وفيدال لديه الكثير من الخصائص الإيجابية".

جدير بالذكر أن برشلونة كانت يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل توقف الكرة بسبب كورونا وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه ريال مدريد.