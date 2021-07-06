سيتفرغ للجولف؟ بيل يحدد موعد صادم لاعتزاله الكرة

نهاية غير سعيدة للويلزي

مفاجأة من العيار الثقيل يحضر لها جاريث بيل جناح ريال مدريد العائد للفريق من جديد خلال هذا الصيف.

النجم الويلزي قضى الموسم الماضي معارًا إلى صفوف ناديه السابق توتنهام، ولكنه لم يثبت نفسه مع النادي الإنجليزي.

الشكوك مستمرة حول مصير بيل، وما سيقوم به اللاعب في المرحلة المقبلة، خاصة بعد رحيل زين الدين زيدان وقدوم كارلو أنشيلوتي، ويبدو أن هناك خطوة غير متوقعة.

ما هي مفاجأة جاريث بيل؟

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن بيل ينوي اعتزال كرة القدم مع الأندية، عند نهاية عقده في ريال مدريد في صيف عام 2022.

وأشارت إلى أن اللاعب لا يريد الرحيل عن ريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسيبقى مع النادي للعمل مع أنشيلوتي.

ومن المقرر عودة بيل من الإجازة التي حصل عليها بعد نهاية الموسم والمشاركة مع ويلز في يورو 2020، للظهور من جديد في فالديبيباس مقر النادي الإسباني.

ماذا عن الجانب الدولي؟

اعتزال صاحب الـ32 مع المنتخبات لن يكون في نفس التوقيت، حيث أكدت "ميرور" أن اللاعب سيخوض كأس العالم 2022 مع منتخب ويلز.

وأخبر اللاعب المقربين منه ووكيل أعماله، أنه لا يخطط للانتقال إلى نادٍ آخر الصيف المقبل عندما يكون لاعبًا حرًا.

وهو ما يعني استمراره حتى انتهاء كأس العالم 2022 في قطر، والذي يبدأ في 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر من العام القادم.

ولم يتضح حتى الآن نوع الخطوة القادمة لبيل بعد الاعتزال، ولكن هناك بعض التوقعات حول تركيزه على ممارسة لعبة الجولف التي أظهر عشقه لها في أكثر من مناسبة.

كيف كان الموسم الماضي لبيل مع توتنهام؟

فترة الإعارة لم تمر بالشكل المطلوب الذي يقنع توتنهام بشراء اللاعب، رغم الأرقام الجيدة له بمختلف البطولات الموسم الماضي.

بيل سجل 16 هدفًا بكل البطولات، منهم 11 في الدوري الإنجليزي وصنع 3 في 34 مباراة بمختلف المناسبات.

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